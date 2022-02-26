Погода 26 февраля 2022 в Краснодаре: в городе пройдет дождь

Дождь в городе будет идти два дня

Краснодар и край в выходные накроют дожди. Как говорят синоптики, осадки связаны с прохождением фронтальных разделов над территорией региона.

- В Краснодаре 26 февраля переменная облачность, ожидается небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днем 9-11 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи отмечают, что уже во второй половине дня воскресенья, 27 февраля, погода улучшится.