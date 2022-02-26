В Сочи полицейские спасли жизнь ребенка

Ребенок чувствует себя хорошо

В Сочи полицейские провели настоящую спасательную операцию. Они быстро отреагировали на просьбу о помощи и вовремя доставили в больницу больного ребенка.

- Благодарю сотрудников 1-ой роты ДПС Папазяна и Косяна. Они 21 февраля оказали оперативную помощь, доставили меня с ребенком на служебном автомобиле в пункт скорой помощи, - рассказала мама в соцсетях.

Родители маленького пациента сообщили, что благодаря оперативным действиям полицейских жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.