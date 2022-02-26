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Общество26 февраля 2022 5:50

На ярмарки выходного дня в Краснодар привезли 90 тонн продукции

На прилавках представлены местные сельхозпродукты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня. Около 600 сельхозпроизводителей привезли и выставили на прилавки порядка 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани.

- Фермеров в городе можно найти на улице Будённого между Красной и Рашпилевской, на улицах Уральской, Бершанской Восточно-Кругликовской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской и Одесской, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ярмарки выходного дня открываются в городе каждую субботу. Они работают с 8 часов утра до 15 дня.