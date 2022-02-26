В Майкопе главному врачу одной из больниц предъявлено обвинение

Главврач обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе главврач медучреждения допустил заведующего одним из отделений занять еще две должности врача. При этом руководитель знал, что у сотрудника отсутствовали необходимые сертификаты и знания.

- Главврач обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Республике Адыгее.

Обвиняемый издал приказ о разрешении завотделением совместить свою основную работу с двумя должностями. На протяжении почти 5 лет сотрудник получал зарплату за работу урологом и врачом акушером- гинекологом.

- В результате незаконных действий обвиняемого работнику, фактически не исполнявшему обязанности врача-уролога и врача-акушера-гинеколога по совместительству удалось незаконно заработать 164 тысячи рублей, - отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.