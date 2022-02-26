Министр физической культуры и спорта Кубани проверил спортобъекты в Геленджике

В селе Пшада возводят спорткомплекс Фото: пресс-служба краевой администрации

Министр физической культуры и спорта Кубани проверил строительство спортивных объектов в Геленджике. Серафим Тимченко вместе с мэром Алексеем Богодистовым посетили возводимый спорткомплекс в селе Пшада и центр олимпийской подготовки водных видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- В 2022 году на строительство спортивно-игровых площадок Геленджика выделено 62 миллиона рублей, в том числе из краевого бюджета - 29,2 миллиона рублей, из муниципального - 32,8 миллиона, - отметил Серафим Тимченко.

В частности, в спорткомплексе в селе Пшада оборудуют зал для игровых видов спорта с тренерской, медкабинетом, раздевалками. Строительство планируют завершить до конца 2022 года.

Центр олимпийской подготовки водных видов спорта реконструировали в 2020 году – в здании обновили помещения. Кроме того, планируется расширить учреждение за счет прилегающей территории.