Мэр Сочи обсудил работу с руководителем Городского совета ветеранов

Алексей Копайгородский встретился с руководителем Городского совета ветеранов Николаем Шурековым Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

Мэр Сочи провел встречу с руководителем Городского совета ветеранов. Алексей Копайгородский и Николай Шуреков обсудили работу общественной организации. Об этом глава курорта сообщил в своем Telegram-канале.

Николай Шуреков, сын фронтовика, полковник Советской армии в отставке, военнослужащий в военно-воздушных силах страны, воин-интернационалист, орденоносец, возглавляет организацию с января 2022 года. Ранее занимал должности на госслужбе, около 30 лет занимается общественной деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи.

В настоящее время в Городской совет ветеранов входят более 47 тысяч жителей. В том числе проводится организация отделения в Красной Поляне.

- Горячо поддерживаю Совет ветеранов во всем. Важно, чтобы наши ветераны жили в благоустроенном городе и могли участвовать в общественной жизни курорта. Сейчас их авторитет и опыт - бесценная база знаний для молодого поколения сочинцев. Отрадно, что Сочи выбирают местом жительства люди, посвятившие жизни защите Родины. Важно быть на связи с каждым, - отметил мэр Алексей Копайгородский.