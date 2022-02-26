В Адыгее осужден сторонник международной экстремистской организации

Международная экстремистская организация запрещена на территории России с 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Майкопского района вынесли обвинительный приговор. Мужчина оказался причастен к участию в деятельности запрещенного в Российской Федерации международного экстремистского общественного движения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», проживающий в поселке Удобный Майкопского района Дыбов Е.Л. в своем окружении публично высказывался в поддержку запрещенного движения. Он отрицал общепринятые моральные принципы. Более того, мужчина прославлял насилие, как метод получение желаемого. И пропагандировал вражду по отношению к сотрудникам органов власти и управления.

- В отношении Дыбова уже расследовались уголовные дела по статьям "Разбой", "Хищение" и "Кража", - заявили «КП» - Кубань» в Управление Федеральной службы безопасности по Республике Адыгея.

Суд приговорил виновного к 6 годам колонии строгого режима.