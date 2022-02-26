Бесплатные курсы русского жестового языка стартуют в Краснодаре 2 марта

Бесплатные курсы русского жестового языка 2 марта стартуют в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Бесплатные курсы русского жестового языка 2 марта стартуют в Краснодаре. Пройти обучение в течение трех месяцев могут жители края в возрасте с 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Заполнить заявку на обучение можно до 1 марта по ссылке. Участниками станут первые 50 человек – для них проведут лекции и практические занятия. Ученики пообщаются с глухими, получат раздаточный материал и рабочие тетради.

Курсы стартуют уже 2 марта в 17:00 в Краснодаре по улице Кубанской Набережной, 4, подъезд, 6 этаж. Обучение завершится 27 мая, а занятия будут проходить по средам и пятницам с 17:00 до 19:00.

Для выпускников курсов подготовят сертификаты о прохождении обучения и возможность отработать навыки на трехдневном молодежном инклюзивном духовно-нравственном патриотическом форуме «Объединение» в сентябре в Краснодаре.