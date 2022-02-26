Мужчина перевел на свой банковский счет более 10 тысяч рублей Фото из архива КП

Стажер в кафе украл деньги из кассы в Новороссийске. Мужчина похитил более 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, владелец местного кафе обратился в полицию с заявлением о краже. Он заявил, что из кассы заведения пропало более 10 тысяч рублей.

Полицейские проверили, кто имел доступ к кассе, и определили похитителя по камерам видеонаблюдения. Как оказалось, к краже причастен 33-летний стажер из Краснодара. Мужчина перевел деньги на свой счет и потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период производства дознания избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.