Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2022 8:08

Стажер в кафе украл деньги из кассы в Новороссийске

Теперь мужчине грозит 2 года колонии
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина перевел на свой банковский счет более 10 тысяч рублей Фото из архива КП

Мужчина перевел на свой банковский счет более 10 тысяч рублей Фото из архива КП

Стажер в кафе украл деньги из кассы в Новороссийске. Мужчина похитил более 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, владелец местного кафе обратился в полицию с заявлением о краже. Он заявил, что из кассы заведения пропало более 10 тысяч рублей.

Полицейские проверили, кто имел доступ к кассе, и определили похитителя по камерам видеонаблюдения. Как оказалось, к краже причастен 33-летний стажер из Краснодара. Мужчина перевел деньги на свой счет и потратил.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период производства дознания избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.