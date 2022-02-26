На Кубани за сутки COVID-19 заболели 2768 человек, в том числе 182 ребенка Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 2768 человек. Среди новых пациентов насчитывается 182 ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 677 человек, в Новороссийске - 156, в Динском районе - 143, в Усть-Лабинском -118, в Сочи - 115, 111 новых пациентов - в Тихорецком районе, 93 - в Белореченском, 91 - в Тимашевском, 79 - в Геленджике, по 78 - в Мостовском и Анапе, 71 - в Северском, 70 - в Красноармейском. По 65 положительных тестов получено в Выселковском и Славянском районах, 58 - в Апшеронском, 55 - в Брюховецком, 48 - в Ейском, по 47 - в Кавказском и Крымском, 44 - в Ленинградском, по 43 - в Абинском и Туапсинском, 42 - в Павловском.

В остальных муниципалитетах насчитывается менее 40 новых заболеваний COVID-19.

Самому старшему новому пациенту 99 лет. На аппаратах ИВЛ тяжелом состоянии остаются 107 человек, еще 5 – на ЭКМО.