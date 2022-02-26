В Адыгее зарегистрировано более 1200 нарушений дорожных правил

Сотрудниками ГИБДД на территории Адыгеи выявлено и пресечено 1248 нарушений дорожных правил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудниками ГИБДД на территории Адыгеи выявлено и пресечено 1248 нарушений дорожных правил. С начала недели зарегистрировано два ДТП, в одном из которых есть погибший, один человек пострадал.

- Помимо этого произошло 45 происшествий без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в Тахтамукайском районе - 23 и городе Майкопе - 12, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как сообщает Госавтоинспекция, по причине выбора ошибочной дистанции было допущено 10 аварий. В пяти случаях столкновение произошло из-за неправильного движения транспорта задним ходом. А также отмечены 14 случаев наезда на препятствия и стоящие транспортные средства.

- К административной ответственности привлечены 26 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе.

Помимо водителей, к ответственности привлечены и пешеходы. Зафиксирован 91 случай перехода проезжей части в неустановленном для этого месте.

- Строго соблюдайте правила дорожного движения. В ночное время суток необходимо быть особенно внимательными на дороге и всегда придерживаться установленного скоростного режима, - призывает ГИБДД.