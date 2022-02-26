Банкоматы работают в штатном режиме в Геленджике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банкоматы работают в штатном режиме в Геленджике. Ограничения в обслуживании клиентов отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что в выходной день продлена работа дополнительных офисов Сбера.

Так, обратиться можно в отделения банка в Геленджике по улицам Красногвардейская, 36, Ленина/Серафимовича, 23/3, Кирова, 56, в селе Дивноморском по улице Кирова, 19 и в Кабардинке по улице Революционной, 88а.

С полным списком офисов и банкоматов курорта можно ознакомиться на сайте администрации Геленджика.