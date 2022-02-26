В Сочи усилится ветер Фото: sochi.ru

В Сочи прогнозируют усиление ветра. Местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Так, усиление ветра ожидается с вечера и до конца 26 февраля, в том числе ночью 27 февраля.

- Жителям и гостям Сочи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами. При возникновении происшествий необходимо звонить по номеру 112, - уточнили в пресс-службе мэрии курорта.