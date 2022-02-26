В Адыгее в 2022 году планируют ввести 328 тысяч кв. м жилья

Адыгея входит в десятку регионов-лидеров в строительной отрасли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Адыгее планируют перевыполнить план и построить 328 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас в республике заключаются договоры на комплексное развитие пяти территорий общей площадью 212 гектаров.

- По анализу динамики строительства жилья за последние три года Адыгея входит в десятку регионов, которые стабильно добиваются успехов и являются лидерами строительной отрасли, - об этом сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В общей сложности к 2030 году в республике необходимо ввести 2 млн 745 тысяч квадратных метров жилья. За 2021 год показатель по застройке перевыполнили на 19%.

- Доведенный показатель по вводу жилья на 2022 год – 310 тысяч квадратных метров. В этом году мы тоже намерены перевыполнить план и построить 328 тысяч квадратных метров жилья, - рассказывает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Основная задача - привести населенные пункты к современному виду. И избавиться от хаотичной застройки. Для этого помимо жилищного строительства планируется постройка социальных объектов. А также коммерческой недвижимости.

- Поручено принять меры по предотвращению нарушений при предоставлении земельных участков под строительство - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» Мурат Кумпилов. - Работать над созданием единого архитектурного облика муниципалитетов, благоустройством территорий, формированием комфортной городской среды.