На Кубани расчистят русла рек перед весенними паводками

Работы продолжаются

В Краснодарском крае готовятся к весенним паводкам. К расчистке и дноуглублению рек активно привлекают не только краевые и муниципальные службы, но специализированные коммерческие организации.

– Чтобы избежать рисков ЧС, в наиболее паводкоопасных предгорных и горных районах нужно определить проблемные места и привлечь к расчистке специализированные организации. Донный грунт можно использовать для нужд муниципалитета, к примеру, для благоустройства территорий и дорожных работ, – сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В настоящее время к расчистке русел рек привлеченными организациями приступили в пяти районах Кубани. Сейчас русла рабочие чистят в Апшеронском, Абинском, Белореченском, Мостовском районах и в Сочи.

Для работ перед весенними паводками выделено около 400 млн рублей.