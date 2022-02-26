Амбулаторию после ремонта открыли в Брюховецком районе Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Амбулаторию открыли в Брюховецком районе Кубани. В медучреждении станицы Переясловской провели ремонт. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, здесь заменили кровлю, обновили системы канализации, водоснабжения и отопления, заменили окна и двери. Сумма ремонта составила около 17 миллионов рублей.

В амбулатории оборудовали процедурный, стоматологический, гинекологический, массажный и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар на 16 мест. В течение года в медучреждение поставят мебель.

Напомним, в 2022 году в восьми районах начнут строительство девяти поликлиник. Кроме того, в регионе отремонтируют 12 медучреждений.