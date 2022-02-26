ВТБ посоветовал клиентам за рубежом снять наличные с банкомата любого банка, не затронутого санкциями

Сегодня свыше 40 тысяч человек находятся за рубежом, большая часть которых находится в странах СНГ, Европы и Азии. В момент объявления санкций ВТБ предупредил их обо всех ограничениях, с которыми владельцы карт могут столкнуться при обслуживании в иностранных торговых точках. Все клиенты оперативно получили СМС-сообщения с подробной инструкцией действий в сложившихся условиях.

Мы рекомендовали владельцам карт иностранных платежных систем снять наличные в банкомате любого банка или воспользоваться картами других финансовых организаций, которые не были затронуты санкциями.

Наши менеджеры остаются на прямой связи с клиентами, обзванивая их и проводя максимально подробную консультацию. Для всех входящих звонков клиентов из-за рубежа контакт-центр ВТБ организовал выделенную линию и поддержку во всех каналах. Информация о возможных ограничениях доведена до наших клиентов, с которыми мы работаем в режиме 24/7.