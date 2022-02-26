В Сочи прошло заседание межведомственного штаба по проведению зимнего курортного сезона Фото: пресс-служба администрации курорта

До 120 тысяч туристов в начале весны готовится принять Сочи. С начала 2022 года курорта уже посетили почти один миллион гостей. Такие цифры озвучили на заседании городского межведомственного штаба по проведению зимнего курортного сезона.

В настоящее время в Сочи насчитывается 649 средств размещения, загрузка составляет 65%, а в горном кластере доходит до 92%. Высокие показатели ожидают и в начале марта.

- Сочи готовится к приему туристов на весенние праздники. Аэропорт работает в штатном режиме, южное ж/д сообщение усилено дополнительными составами и вагонами. Дал поручение провести дополнительные инструктажи с сотрудниками охранных предприятий курорта для повышения бдительности с учетом увеличения турпотока и недопущения инцидентов. Мы гарантируем туристам качественный и безопасный отдых, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Уточняется, что показатель турпотока на начало 2022 года на 2,6% превысил число прошлогоднего периода. Ситуация с COVID-19 на курорте остается стабильной за счет вакцинации – всего в Сочи привились 82% от плана или 282 тысячи человек. В городе работают 25 прививочных пунктов.