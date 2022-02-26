Общее число заболевших составляет 42962 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее за сутки выявили 504 новых случаев заболевания COVID-19. По последним данным, общее число заболевших составляет 42962.

В инфекционных больницах скончались три пациента. У двух женщин из Майкопа, а также у мужчины из Кошехабльского района лабораторными исследованиями подтвердили коронавирус. Он и стал причиной смерти.

По муниципалитетам республики показатели разные. Самым зараженным стал Майкоп - 19166. Почти в три раза меньше случаев инфицирования в Тахтамукайском районе - 6004 и в Майкопском - 5563, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе.

В Красногвардейском районе зафиксировали 2512 случая коронавирусной инфекции. В Кошехабльском и Гиагинском районах показатели практически одинаковые - 2430 и 2408 заболевших.

Отметим, что наименьшее количество подтвержденных случаев COVID- 19 отмечено Теучежском районе - 1815, Адыгейске - 1540 и Шовгеновском районе - 1524.