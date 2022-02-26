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Спорт26 февраля 2022 12:04

День зимних видов спорта отметили на Кубани

Мероприятие в честь годовщины Олимпийских игр в Сочи прошло в Кореновске
Светлана ОВДЕЙ
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Традиционный день зимних видов спорта отметили в Ледовом дворце Кореновска Фото: пресс-служба краевой администрации

Традиционный день зимних видов спорта отметили в Ледовом дворце Кореновска Фото: пресс-служба краевой администрации

День зимних видов спорта отметили на Кубани. Мероприятие в честь восьмой годовщины зимних XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи прошло в Кореновске, сообщают в пресс-службе краевой администрации.

Так, в Ледовом дворце состоялся хоккейный матч среди детских команд, в том числе выступили фигуристы спортшколы. В финале шести спортсменам вручили знаки «КМС» в фигурном катании и художественной гимнастике.

– В крае активно развиваются зимние виды спорта, спортсмены многие десятилетия показывают мастерство на соревнованиях различных уровней, завоевывают медали и устанавливают рекорды. Нашим юным спортсменам хочу пожелать усердно заниматься и тренироваться, чтобы достигать новых успехов в спорте и стать чемпионами, прославившими свой родной город, край и страну, - отметил на мероприятии вице-губернатор Александр Власов.

В день зимних видов спорта в Краснодарском крае проходят свыше 250 тематических мероприятий, участниками которых становятся более 50 тысяч жителей.