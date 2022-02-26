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Общество26 февраля 2022 12:49

91 рейс на прилет ожидает аэропорт Сочи

Воздушная гавань заработала как временный хаб
Светлана ОВДЕЙ
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За сутки аэропорт Сочи готовится обслужить более 26 тысяч пассажиров

За сутки аэропорт Сочи готовится обслужить более 26 тысяч пассажиров

Фото: Олег УМАРОВ

91 рейс на прилет ожидает аэропорт Сочи. На курорт прибудут более 11 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Так, за сутки аэропорт готовится обслужить более 26 тысяч пассажиров. Из Сочи также запланированы 95 вылетов с отправлением около 15 тысяч человек.

Напомним, аэропорт южного курорта, который работает в штатном режиме, выбран временным хабом. На курорте создан транспортный узел, который принимает и отправляет самолеты вместо закрытых аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика.

А 26 февраля авиакомпании начали использовать широкофюзеляжные самолеты для вывоза туристов из Сочи.