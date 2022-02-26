Из 11 команд-участников в финал прошли восемь Фото: пресс-служба администрации Сочи

Финалистов городской лиги КВН определили в Сочи. В заключительном этапе 1 апреля встретятся 8 команд. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Вторую игру сезона Сочинской лиги КВН провели в киноконцертном зале гостиницы «Жемчужина». Участниками встречи стали 11 молодежных команд.

- В Сочинской Лиге КВН сильный редакторский состав, игру оценивает профессиональное жюри, и участники очень достойные. Для нас важно развивать молодежную политику, способствовать раскрытию молодежных талантов, - отметила заместитель главы Сочи Елена Канюк.

Теперь 8 команд-финалистов встретятся 1 апреля в Зимнем театре курорта.

Сочинская лига КВН возобновила деятельность в 2021 году по поручению мэра Алексей Копайгородского. А для молодежных команд создается площадка на базе Дома молодежи, ремонт планируют завершить в июне 2022 года. Здесь оборудуют площадки для репетиций, танцевальные залы и зону коворкинга.