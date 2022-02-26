Без света в Краснодаре остались десять улиц Карасунского округа

В Краснодаре несколько улиц Карасунского округа остались без света Фото из архива КП

В Краснодаре без света остались 10 улиц Карасунского округа. Причиной отключения стала авария на линии электропередачи. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, в Карасунском округе отключение охватило улицы Братскую, Онежскую, Сормовскую, Дежнева, Продольную. Свет погас и в домах по улицам Монтажников, Звездной, Ремесленной, Станочной и 1 Заречному проезду.

Как уточнили в ЕДДС Краснодара, восстановить подачу запланировано в течение 4-5 часов.