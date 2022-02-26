Минздрав Адыгеи и Центр управления регионом проведут прямой эфир

В ходе эфира поговорят о работе системы здравоохранения в условиях ковидных ограничений. Фото: Минздрав РА

Министр здравоохранения республики Адыгеи Рустем Меретуков проведет онлайн-встречу на официальном профиле ведомства в сети инстаграм.Темой проведения прямого эфира станет обсуждение работы системы здравоохранения в условиях коронавирусных ограничений.

В ходе прямого эфира можно будет узнать, где в Адыгее расположены лаборатории для приема ПЦР-анализов. Расскажут, как на данный момент организована работа кол-центра "122", в том числе, как сейчас происходит плановая госпитализация и консультация граждан.

- Минздрав Адыгеи продолжает осваивать новые каналы коммуникации, сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» Рустем Меретуков. - В текущих условиях важно оперативно предоставлять информацию, и прямой эфир дает возможность обсудить государственные меры поддержки по сохранению здоровья граждан.

Каждый желающий может задать свой вопрос. Для этого нужно оставить комментарий под постом на официальном профиле ведомства, а также направить по электронной почте tsur01online@yandex.ru.

Трансляция запланирована на среду, 2 марта. Министр выйдет в эфир ровно в полдень.