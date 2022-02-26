В гостинице Сочи нашли труп мужчины

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили Фото из архива КП

Трагедия произошла в сочинской гостинице. В одном из номеров обнаружили труп постояльца.

Как выяснилось, в гостинице курорта в Адлерском районе остановился 36-летний мужчина. Позже тело гостя без признаков жизни нашли в кровати номера.

- При обследовании умершего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время правоохранители выясняют причину и обстоятельства произошедшего.