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26 февраля 2022 18:23

В гостинице Сочи нашли труп мужчины

На теле не обнаружили признаков насильственной смерти
Светлана ОВДЕЙ
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Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили Фото из архива КП

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили Фото из архива КП

Трагедия произошла в сочинской гостинице. В одном из номеров обнаружили труп постояльца.

Как выяснилось, в гостинице курорта в Адлерском районе остановился 36-летний мужчина. Позже тело гостя без признаков жизни нашли в кровати номера.

- При обследовании умершего видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время правоохранители выясняют причину и обстоятельства произошедшего.