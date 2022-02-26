Авария произошла 25 февраля. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На Кубани водитель и пассажир Kia погибли после аварии с грузовиком. Столкновение произошло 25 февраля около 15:30 в станице Старовеличковской Калининского района.

- По предварительным данным, 55-летний водитель Kia Avella выезжал со второстепенной дороги переулка Рогачева. По главной дороге улицы Городской в тот момент ехал грузовик Mercedes, за рулем которого был 56-летний житель Ростовской области. Водитель Kia не уступил право проезда большегрузу. После этого случилось столкновение, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

В результате аварии водитель и 38-летний пассажир Kia были госпитализированы в тяжелом состоянии.

- Пострадавшие не приходили в сознание после ДТП. 26 февраля оба мужчины скончались. Водитель Mercedes не пострадал, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» замруководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.