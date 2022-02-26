На Кубани в подсобке на территории поста ГИБДД нашли тайник с деньгами

Купюры спрятали в покрышке от авто Фото: Артем КИЛЬКИН

На Кубани в подсобке на территории поста ГИБДД обнаружили тайник с деньгами. Полицейские нашли в нем более 25 тысяч рублей.

Купюры были спрятаны в подсобном помещении на КПМ «Успенский». Правоохранители обнаружили деньги во время рабочей проверки.

- В ходе осмотра в покрышке от автомобиля находились денежные средства общей суммой 28 650 рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Каким образом купюры оказались в тайнике, правоохранителями пока не установлено.