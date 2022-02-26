На управделами администрации Краснодарского края совершили кибератаку

Предприняты дополнительные меры по повышению уровня защищенности в сети Фото: Иван МАКЕЕВ

На официальный электронный адрес управления делами краевой администрации пришло письмо с якобы внутреннего домена МФЦ Ямало-Ненецкого автономного округа. А после его открытия был совершен взлом веб-сайта учреждения. Спам-рассылка произошла в формате фишинговой атаки.

Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. Хакеры пытались украсть пароли и получить доступ к содержимому почты. DDoS-атаку удалось предотвратить.

Из-за повышения активности в интернете количество кибератак может быть увеличено. В зоне риска как государственные информационные инфраструктуры, так и системы коммерческого сектора.

- В связи с этим департаментом информатизации и связи Краснодарского края предприняты дополнительные меры по повышению уровня защищенности, - цитирует сообщение департамента ТАСС.