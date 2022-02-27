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Происшествия27 февраля 2022 4:33

Что произошло за ночь 27 февраля в Краснодарском крае

"КП"- Кубань" сделала подборку того, что произошло за ночь 27 февраля в Краснодарском крае
Ева МУР
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Полиция выясняет, кто владелец денег в схроне

Полиция выясняет, кто владелец денег в схроне

"КП"- Кубань" сделала подборку того, что произошло за ночь 27 февраля в Краснодарском крае.

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