Непогода сохраняется Фото: Ева МУР

Дождь, туман и похолодание спрогнозировали синоптики в Краснодарском крае 27 февраля. Об этом сообщается на официальном ресурсе краснодарского гидромета.

- Ожидается переменная облачность. Местами дождь. Ночью в отдельных районах сильный дождь, местами туман. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, днем 6…11°; в горах ночью 0…+5°, днем 3…8°, - говорится в сообщении.

Дождливо и на Черноморском побережье. Более того, порывы ветра достигают 14 м/с.

Такая погода сохранится до конца месяца - 28 февраля.