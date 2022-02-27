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Происшествия27 февраля 2022 6:22

Несколько улиц в Прикубанском округе Краснодара оставались без света из-за энергоаварии

Девять подстанций вышли из строя
Варвара ДЫМ
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Свет уже появился в домах краснодарцев

Свет уже появился в домах краснодарцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без света из-за энергоаварии 26 февраля. Без электричеств сидели жители улиц Героев-Разведчиков, 40 лет Победы, Аверкиева, Восточно-Кругликовской.

- Авария случилась из-за повреждения на линии, из-за которого из строя вышли девять подстанций, - сообщили в мэрии Краснодара. - Сейчас свет уже везде есть.

Электричество вернули в дома краснодарцев к вечеру. 27 февраля свет есть во всех домах.