Несколько улиц в Прикубанском округе Краснодара оставались без света из-за энергоаварии

Свет уже появился в домах краснодарцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько улиц в Прикубанском округе Краснодара остались без света из-за энергоаварии 26 февраля. Без электричеств сидели жители улиц Героев-Разведчиков, 40 лет Победы, Аверкиева, Восточно-Кругликовской.

- Авария случилась из-за повреждения на линии, из-за которого из строя вышли девять подстанций, - сообщили в мэрии Краснодара. - Сейчас свет уже везде есть.

Электричество вернули в дома краснодарцев к вечеру. 27 февраля свет есть во всех домах.