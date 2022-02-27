В Сочи все коммунальные предприятия продолжают работу в штатном режиме

В Сочи четыре котельные переведут с угля на природный газ. Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Накануне прошло совещание по модернизации теплосетей под руководством мэра Сочи Алексея Копайгородского. На встрече обсуждались вопросы по работе коммунальных предприятий. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», на данный момент все городские компании работают в штатном режиме. Также никаких перебоев с подачей ресурсов не наблюдается.

-Комфорту в домах сочинцев всегда особое внимание, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Команда мэрии в постоянном контакте с нашими городскими предприятиями, все вопросы, от которых зависит качество жизни, — на контроле.

На совещании также обсудили вопросы первостепенной замены систем водоснабжения и водоотведения. Поднималась тема и модернизации теплосетей. Как сообщалось ранее, в Сочи четыре котельные переведут с угля на природный газ.

-Котельную, которая даёт тепло в школу №38 в Адлере, в перспективе переведут со сжиженного на природный газ, - заявил Алексей Копайгородский.

В первую очередь планируют заменить две угольные котельные в Хостинском и одну в Лазаревском районах.