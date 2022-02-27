Больных много, но врачи полны оптимизма.

Число заболевших коронавирусом начало снижаться на Кубани. За сутки 27 февраля заболели 2438 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.

- Число заболевших за сутки достигло 2438 человек. Большая часть из них - живут в Краснодаре (+810), в тройке по зараженным находится Новороссийск (+140) и Динской район (+134), - уточнили в оперштабе.

Между тем, порог еще не преодолен, заявляют инфекционисты. И призывают вакцинироваться и ревакцинироваться. Так заболевание, если и настигнет, то будет протекать легко.