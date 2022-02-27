На Кубани отреставрируют набережную реки Челбас за 30 млн рублей

Установят декоративное уличное освещение, поставят ограждения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На обновленной набережной в станице Каневской поставят новые детские и спортивные площадки. Администрация обещает появление лестницы для любителей порыбачить. Установят декоративное уличное освещение, поставят ограждения. Мэрия планирует благоустроить тротуары. Появятся урны, скамейки, а также новые парковочные места.

- Набережная в станице Каневской станет современным пространством для проведения досуга жителями всех возрастов, - заявил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Прошунин. - Проект реконструкции предусматривает создание новых прогулочных зон и установку игровых комплексов.

На реконструкцию набережной реки Челбас выделили порядка 30 млн рублей. В 2022 году на Кубани по нацпроекту планируют благоустроить около 219 общественных территорий. Жители Краснодарского края смогут сами решить, где требуется реконструкция в 2023 году. Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая 2022 года.

Напомним, ранее «КП»-Кубань» сообщила о том, что в Сочи общественные площадки в 2023 году благоустроят в каждом районе.