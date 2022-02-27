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Происшествия27 февраля 2022 10:29

Полицейские Сочи нашли под капотом иномарки наркотики, завернутые в презерватив

Вещества отправлены на экспертизу
Варвара ДЫМ
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Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники МВД оставили Фольксваген на посту "Магри" в Сочи в час ночи. В ходе проверки в горловине омывательного бачка нашли странный сверток.

- Фольксвагеном управлял 40-летний мужчина, он ехал в сторону Сочи из Ростова-на-Дону, - рассказывает сайту "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах Кубани. - При досмотре автомобиля под капотом с правой стороны в горловине омывательного бачка был обнаружен презерватив, внутри которого находились бумажный сверток с белым кристаллообразным веществом и 12 таблеток-капсул.

Все это полиция изъяла и отправила на экспертизу.