В Сочи мужчина расстрелял соседа из аэрозольного пистолета

Полиция ведет проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

32-летний житель Сочи открыл окно своей квартиры на пятом этаже и стал стрелять по своему соседу, который находился на улице во дворе.

- Стрелял из аэрозольного пистолета "Добрыня" пластиковыми пулями, - рассказал сайту "КП"-Кубань" источник в полиции Сочи. - Он произвел не менее двух выстрелов в сторону своего 35-летнего соседа, который живет на первом этаже. Физический вред мужчине не причинен.

С места происшествия полиция изъяла сам пистолет, а также три пластиковые гильзы.

- Пистолет отправлен на экспертизу, - пояснил наш источник. - Сам стрелявший оказал сопротивление. За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции его задержали.

Идет расследование.