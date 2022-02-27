От коварной болезни скончалось четыре человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки выявили 490 новых случаев заболевания COVID-19. По данным на 27 февраля, на лечении находятся 8026 человек.

В инфекционных больницах скончались четыре пациента. У двух женщин из Гиагинского района, а также у двух женщин из Майкопского района лабораторными исследованиями подтвердили ковид. Он и стал причиной смерти.

Самым зараженным муниципалитетом стал Майкоп - 19319. Почти в три раза меньше случаев заболевания в Тахтамукайском районе - 6072 и в Майкопском - 569.

В Красногвардейском районе зафиксировали 2552 случая коронавирусной инфекции. В Кошехабльском и Гиагинском районах показатели практически одинаковые - 2543 и 2446 заболевших.

Отметим, что наименьшее количество подтвержденных случаев COVID- 19 отмечено Теучежском районе - 1824, Адыгейске - 1552 и Шовгеновском районе - 1536 , - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе.