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Общество27 февраля 2022 11:52

В Адыгее за сутки выявили 490 новых случаев заболевания COVID-19

Общее число заболевших с начала пандемии 43452
Валерия ГОДОВНИКОВА
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От коварной болезни скончалось четыре человека

От коварной болезни скончалось четыре человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки выявили 490 новых случаев заболевания COVID-19. По данным на 27 февраля, на лечении находятся 8026 человек.

В инфекционных больницах скончались четыре пациента. У двух женщин из Гиагинского района, а также у двух женщин из Майкопского района лабораторными исследованиями подтвердили ковид. Он и стал причиной смерти.

Самым зараженным муниципалитетом стал Майкоп - 19319. Почти в три раза меньше случаев заболевания в Тахтамукайском районе - 6072 и в Майкопском - 569.

В Красногвардейском районе зафиксировали 2552 случая коронавирусной инфекции. В Кошехабльском и Гиагинском районах показатели практически одинаковые - 2543 и 2446 заболевших.

Отметим, что наименьшее количество подтвержденных случаев COVID- 19 отмечено Теучежском районе - 1824, Адыгейске - 1552 и Шовгеновском районе - 1536 , - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе.