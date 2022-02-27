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Происшествия27 февраля 2022 12:02

Полиция Краснодара выяснила, кто стрелял из окна многоэтажки на Кубанской набережной

Мужчина палил из страйкбольного оружия
Ангелина НАЗАРЧУК
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Это был молодей человек 25 лет из Адыгеи. Фото: инстаграм очевидца

Это был молодей человек 25 лет из Адыгеи. Фото: инстаграм очевидца

26 февраля жители многоэтажного дома на Кубанской набережной, 31/1, выложили видео, как этажом ниже человек стреляет из окна. По словам очевидцев, они вызывали полицию.

Правоохранительные органы выяснили, в какой квартире проживает стрелявший. Это был молодой человек 25 лет из Адыгеи.

- В квартире на 21-м этаже проживет квартирант, - сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель МВД Краснодара Артем Коноваленко. - Молодой человек стрелял из страйкбольного автомата. Парень часто участвует в различных соревнованиях по страйкболу. Как утверждает, что проверял работоспособность оружия. Каких-либо запрещенных предметов у данного гражданина обнаружено не было. Никто не пострадал. Имущество повреждено не было.

Сейчас полиция проводит проверку.