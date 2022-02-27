Порт попал под санкции

Новороссийский морской порт попал под санкции ЕС. Компанию запретили инвестировать из-за рубежа, а также производить операции с ценными бумагами, сообщает "Ъ-Кубань".

- Нельзя производить сделки с данной компанией, - говорится в заявлении ЕС.

Под санкциями, помимо Новороссийского морского порта, оказался «Алмаз-Антей», «КамАЗ», госкорпорация «Ростех», РЖД, производственное объединение «Севмаш», Совкомфлот, Объединенная судостроительная корпорация.

Грузооборот группы НМТП в 2021 году составил 115,5 млн тонн. Это на 4,5% больше, чем годом ранее. Выручка группы по итогам 9 месяцев 2021 года составляла 526,1 млн долларов, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла почти в четыре раза — до 233,9 млн долларов.