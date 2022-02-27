Краснодар делит четвертое место в стране с Новосибирском по числу вооруженных нападений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из лидеров по числу вооруженных нападений в России назвали Краснодар. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные одного из крупнейших поставщиков комплексных охранных услуг.

Среди городов-лидеров в России - Уфа, Тамбов, Курган. А на четвертом месте - Краснодар и Новосибирск.

К слову, на заседании ЗСК были озвучены данные по преступности в Краснодарском крае за 2021 год. Их зафиксировано 78,2 тысячи. Регион занимал второе место в стране по росту преступности.