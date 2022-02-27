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Происшествия27 февраля 2022 14:18

Одним из лидеров по числу вооруженных нападений в России назвали Краснодар

Он занимает четвертое место среди российских городов
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Краснодар делит четвертое место в стране с Новосибирском по числу вооруженных нападений

Краснодар делит четвертое место в стране с Новосибирском по числу вооруженных нападений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одним из лидеров по числу вооруженных нападений в России назвали Краснодар. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на данные одного из крупнейших поставщиков комплексных охранных услуг.

Среди городов-лидеров в России - Уфа, Тамбов, Курган. А на четвертом месте - Краснодар и Новосибирск.

К слову, на заседании ЗСК были озвучены данные по преступности в Краснодарском крае за 2021 год. Их зафиксировано 78,2 тысячи. Регион занимал второе место в стране по росту преступности.