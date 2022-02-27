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Общество27 февраля 2022 16:09

В мэрии Краснодара сообщили об изменениях в архитектуре города

Вскоре в администрации города объявят о новых назначениях
Ангелина НАЗАРЧУК
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Имя нового гения пока неизвестно.

Имя нового гения пока неизвестно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мэрии Краснодара сообщили об изменениях в архитектуре города. Речь идет о новом кадровом назначении. Дело в том, что должность главного архитектора кубанской столицы пока вакантно.

- Городу нужен свежий взгляд с учетом современных возможностей и мнения общественности, - написал в своем Telegram канале мэр города Андрей Алексеенко. - Ряд подходов и имеющихся планов в ближайшее время будут пересмотрены. Задачи перед молодым руководителем ставим серьезные.

Ранее главным архитектором Краснодара с осени 2018 года была Наталья Машталир. Она уволилась по собственному желанию в ноябре 2021 года после смены руководства города.