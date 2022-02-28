Погода в Краснодаре 28 февраля 2022: туманное утро ожидается в городе

Весна в краевом центре и крае начнется с сильными осадками Фото из архива КП

В последний февральский день в Краснодаре не ожидается существенных осадков – лишь днем в городе пройдет небольшой дождь. А ночью и утром на краевой центр опустится туман.

- 28 февраля в Краснодаре ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный и северо-восточный будет достигать 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут от 2 до 4 градусов тепла, днем – 9 – 11, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А вот весна в Краснодаре и крае начнется не с высоких столбиков термометров, а с дождей и сильного ветра. Осадки в регионе из-за Атлантического циклона с системой фронтальных разделов прогнозируют на протяжении недели до 8 марта.