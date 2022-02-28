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Общество28 февраля 2022 5:30

В Сочи произошел пожар по улице Пятигорской

Возгорание уже потушили
Светлана ОВДЕЙ
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В Сочи произошел пожар в Хостинском районе. Возгорание в здании произошло по улице Пятигорской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило накануне вечером. В 20:20 к месту вызова направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

- В 20:29 установлено, что произошло возгорание хозяйственной постройки на площади 35 квадратных метров, в 20:30 – локализация пожара, в 20:32 - ликвидация открытого горения, - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Полностью пожар был потушен в 20:36. В результате возгорания пострадавших нет.