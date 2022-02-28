Участниками школьного этапа стали более 370 тысяч учеников Фото: admkrai.krasnodar.ru

3,8 тысячи школьников Кубани стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады. Краевой тур завершился 25 февраля по таким предметам, как испанский, итальянский и китайский языки. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Самым популярным предметом стала история, ее написали 290 школьников. Не менее востребованными оказались интеллектуальные состязания по географии, русскому языку, обществознанию, биологии, физике и математике. Уже опубликованы итоговые результаты по 16 предметам, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Из победителей и призеров регионального этапа сформируют команду, которая выступит на заключительном этапе. Всероссийский турнир пройдет с 18 марта по 30 апреля в разных регионах страны, в их число входит и Кубань.

Напомним, всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 учебным предметам в четыре этапа - школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В 2021-2022 учебном году в школьном этапе в крае участвовали более 370 тысяч учеников.