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Общество28 февраля 2022 6:59

Вход в Сафари Парк Геленджика 8 марта для женщин сделали бесплатным

В Международный женский день вход для женского пола станет свободным
Светлана ОВДЕЙ
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Вход в Сафари Парк Геленджика 8 марта для женщин сделали бесплатным Фото: пресс-служба Сафари Парка

Вход в Сафари Парк Геленджика 8 марта для женщин сделали бесплатным Фото: пресс-служба Сафари Парка

Вход в Сафари Парк Геленджика 8 марта для женщин сделали бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе

- Мы приглашаем женщин всех возрастов на бесплатную прогулку по Сафари Парку и на Канатной дороге с 5 по 13 марта включительно, - сообщили в пресс-службе парка.

Уточняется, что парк работает с 9:00 до 16:00.

Ранее бесплатный вход на территорию Сафари Парка объявляли 23 февраля. В праздничный день посещение без оплаты организовали для мужчин.