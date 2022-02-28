Вход в Сафари Парк Геленджика 8 марта для женщин сделали бесплатным Фото: пресс-служба Сафари Парка

Вход в Сафари Парк Геленджика 8 марта для женщин сделали бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе

- Мы приглашаем женщин всех возрастов на бесплатную прогулку по Сафари Парку и на Канатной дороге с 5 по 13 марта включительно, - сообщили в пресс-службе парка.

Уточняется, что парк работает с 9:00 до 16:00.

Ранее бесплатный вход на территорию Сафари Парка объявляли 23 февраля. В праздничный день посещение без оплаты организовали для мужчин.