В Краснодаре телефонные мошенники обманули жителей на 860 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре полиция задержала двоих телефонных мошенников. Они причастны к обману на 860 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, местная жительница обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила о том, что якобы ей позвонила родственница с просьбой о помощи – она, попав в ДТП, просила деньги для увода от уголовной ответственности. Женщина согласилась и передала через таксиста 300 тысяч рублей. После того как потерпевшая лишилась денег, поняла, что стала жертвой мошенничества.

Полицейские установили причастных к преступлению – ими оказались 19-летний и 21-летний жители Приморского края. Мошенников задержали в одном из городских хостелов.

- Задержанные нашли в интернете объявление о подработке и в онлайн-режиме получали указания о действиях. Они звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками органов либо родственниками пострадавших в ДТП, а после убеждали жертв передать денежные суммы через водителей такси. Часть похищенных денег злоумышленники оставляли себе, а остальные переводили на банковский счет организатора преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Установлено, что подозреваемые причастны еще к семи фактам мошенничества. Общий ущерб составил 860 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы. На период следствия они находятся в заключении под стражей.