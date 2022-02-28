В Сочи задержали мужчину с 15 свертками наркотиков

Распространял наркотики. Фото: https://t.me/realny_sochi

Правоохранительными органами был задержан местный житель Адлера на железнодорожном перегоне. У него было с собой запрещенные вещества. Мужчина собирался распространять наркотики.

В ходе досмотра вещей подозреваемого было обнаружено 15 свертков, обмотанных изолентой. В них находились порошок и вещество растительного происхождения. Содержимое упаковок было изъято и направлено на экспертизу. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», в свертках были наркотические средства мефедрон и марихуана.

- Следствием установлено, что задержанный незаконно приобрел и хранил при себе наркотики с целью дальнейшего сбыта на территории города Сочи, путем осуществления тайниковых закладок, - подчеркнули сотрудники транспортной полиции. - На момент задержания молодой человек уже произвел ряд закладок, которые были установлены и изъяты.

У мужчины в итоге изъяли 18 свертков, около 30 грамм синтетического наркотика мефедрон и порядка 17 грамм марихуаны.

На данный момент в отношении 26-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Сейчас парень находится в заключении под стражей.