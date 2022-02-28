Кубань признана лучшей территорией сельского туризма Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край признан лучшей территорией сельского туризма. Регион стал лауреатом Всероссийской туристической премии Russia Travel Awards. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Всего участниками выставки стали 32 региона страны, в том числе Кубань. Краснодарский край презентовали в трех номинациях. В «Территории сельского туризма» регион признан лучшим, в отрасли «Территория санаторного и оздоровительного туризма» Кубань заняла второе место и третье – в «Территории мастеров гостеприимства». В том числе региону вручен специальный приз от молодежного жюри в номинации «Территория санаторного и оздоровительного туризма».

Финалистов премии определяли экспертные группы. На заключительном этапе в 15 номинациях программы представляли 28 регионов.

Отметим, всероссийская туристская премия Russian Travel Awards нацелена на развитие и продвижение туризма и индустрии гостеприимства страны и присуждается по итогам прошедшего года.