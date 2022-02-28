На Кубани за сутки COVID-19 заболели 916 человек Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 916 человек. В том числе 41 новый случай заражения насчитывается среди детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Самому младшему новому заболевшему 2 дня.

Так, в Краснодаре инфекцией заразились 220 человек, в Туапсинском районе - 142, в Ленинградском - 64, в Новокубанском - 63. 55 случаев заболевания зарегистрировано в Апшеронском муниципалитете, 51 - в Армавире, 43 - в Анапе, 35 - в Усть-Лабинском районе, 27 - в Новороссийске, по 22 - в Выселковском и Калининском районах, 21 - в Курганинском, 19 - в Мостовском. В Новопокровском районе получено 16 положительных результатов, в Кавказском - 15, в Славянском - 14, в Щербиновском – 12, в Тбилисском – 10.

В остальных районах зарегистрировано менее 10 новых случаев заболевания COVID-19.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 122 пациента, еще 5 – на ЭКМО.