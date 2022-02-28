В Сочи пройдет фестиваль «BoogelWoogel» с 23 по 27 марта

Организаторы требуют QR код Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

С 23 по 27 марта в Сочи пройдет фестиваль «BoogelWoogel». Его по традиции проведут на снежных склонах Красной Поляны. По карте на официальном сайте фестиваля можно увидеть разные направления, обозначенные зарубежными городами. Тематика «Рио» представляет собой различные спуски: антиковидный, «Цветной дым», утренний в пижамах, карнавальный, спуск горнолыжного оркестра, а также в купальниках, свадебный и ночной светящийся.

В местоположении «Гавайи» будут традиционные мероприятия у бассейна: прыжки в карнавальных костюмах и купальниках, кубок конструкторов, человеческий кегельбан и Bestтрюк.

В локации «Вудсток» пройдут музыкальные шоу: Open air-концерты, квартирники, секретные вечеринки и, конечно же, Dj-сеты.

В «Барселоне» организуют танцы и спортивные мероприятия. Как удалось выяснить «КП»-Кубань», будут Snow DanceBattle, различные мастер-классы по танцам, йога, утренняя зумба, вечеринки с танцорами, а также соревнования по волейболу на снегу.

Организаторы предлагают приобрести билет на все мероприятия. До 15 марта его можно купить за 1990 рублей.

- Nightpass - это единый билет на все вечеринки высокогорного карнавала BoogelWoogel - это более 20 вечеринок за 4 дня, - сообщают организаторы фестиваля.

Участвовать в фестивале можно только тем, кому уже исполнилось 18 лет. Также организаторы требуют QR код.